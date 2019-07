Bakum /Dinklage Die Polizei hat am Donnerstag in Bakum einen Holztransporter aus dem Verkehr gezogen. In Dinklage machte sich ein Unfallfahrer aus dem Staub.

Der Bauholztransporter eines 49-Jährigen aus dem Landkreis Cloppenburg war den Beamten um 8.20 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Bakum aufgefallen, als er in die Darener Straße abbog. Dabei ragte das angespitzte Bauholz weit auf den Geh- und Radweg. Zum Glück, so die Polizei, befand sich zu dieser Zeit dort weder Radfahrer noch Fußgänger, ansonsten hätte es zu einem folgenschweren Unfall kommen können. Der Transporter wurde an der nächst gelegenen Bushaltestelle angehalten und kontrolliert. Beim Ausmessen der Ladung wurde festgestellt, dass das Holz um mehr als drei Meter nach hinten über die Ladefläche heraus ragte und nicht gesichert war. Daher wurde vor Ort ein Umladen angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 49-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

Bereits am Mittwoch hatte die Bakumer Polizei um 14 Uhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Bruchmühlbach-Miesau auf der Loher Straße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer seine Fahrerlaubnis hätte abgeben sollen, was bislang nicht geschehen war. Daher wurde sein Führerschein vor Ort eingezogen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

In Dinklage ist es am Dienstag zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 9.45 und 19 Uhr hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Webergasse vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Mercedes-Geländewagen beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Hinweise an die Polizei unter Tel. 04443/4666.