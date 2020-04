Großeinsatz Im Kreis Vechta: Feuer in Werkstatt in Bakum

Bakum Zu einem Werkstatt-Brand ist die Feuerwehr in Bakum am Samstagabend ausgerückt. Gegen 22.30 Uhr wurde Rauch an dem Gebäude in der Hochfelder Straße im Ortsteil Vestrup entdeckt, so die Polizei. Bis circa 19 Uhr hatten dort noch Arbeiten mit einem Plasmaschneidergerät stattgefunden. Danach wurde die Werkstatt verlassen.

Da im Umfeld der Werkstatt Gasflaschen gelagert werden, fuhr die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von 50 Einsatzkräften zum Brandort. Mit Hilfe von Löschschaum dämmten die Feuerwehrleute die Rauchentwicklung ein und löschten die Flammen. Nach ersten Informationen der Polizei ist kein Gebäudeschaden entstanden, es gibt lediglich eine starke Verrußung.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 20.000 Euro. Nach Ostern sollen Brandermittler aus Cloppenburg den Brandort begutachten, so die Polizei.