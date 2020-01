Bakum Der Brand eines Strohballenlagers in Bakum ist gelöscht. Am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr konnte endlich „Feuer aus“ gemeldet werden, teilt die Kreisfeuerwehr mit. Die Löscharbeiten hatten noch die ganze Nacht angedauert. Aufgrund des langwierigen Einsatzes wurden die Einsatzkräfte regelmäßig ausgetauscht. Insgesamt waren circa 200 Frauen und Männer am Einsatz beteiligt, so die Feuerwehr.

Großbrand Fordert Feuerwehr 1500 Strohballen brennen in Bakum

Bereits in der Nacht zu Dienstag waren die Feuerwehren Bakum und Lüsche alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Lager mit 1500 Strohballen bereits in Vollbrand. Es wurde umgehend eine Riegelstellung zur angrenzenden Halle aufgebaut, sagt die Feuerwehr. Mit Hilfe mehrerer Bagger, unter anderem vom Technischen Hilfswerk (THW) Quakenbrück und THW Bassum, wurde das Stroh auseinandergefahren und mit mehreren Strahlrohren und Schaumeinsatz abgelöscht.

Die Einsatzkräfte wurden am Mittwochmorgen reduziert. Die Feuerwehren Bakum und Lüsche sind nun noch einige Stunden mit dem Rückbau beschäftigt, die Kreisstraße wird vermutlich gegen Mittag wieder freigegeben.