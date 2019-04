Bakum Bei einer Großkontrolle der Polizeidirektion Oldenburg auf der Autobahn 1 auf dem Parkplatz Bakumer Wiesen zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Vechta in Fahrtrichtung Hamburg sind von Donnerstag, 4. April, 20 Uhr, bis Freitag, 5. April, 3 Uhr, 446 Fahrzeuge und 649 Personen kontrolliert worden.

Es gab sieben Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eine wegen Urkundenfälschung, drei wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und zwei wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Außerdem wurden 13 Personen beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt. Der Schwerlastverkehr war von der Kontrolle ausgenommen.

Rund 150 Einsatzkräfte waren unter der Regie der Autobahnpolizei Ahlhorn beteiligt, darunter Diensthundeführer aus Delmenhorst, Vechta und Wilhelmshaven, Beamte der Bundespolizei, der Polizei Bremen und aus den Niederlanden. Die Hauptzollämter Bremen und Osnabrück beteiligten sich ebenfalls mit Fahndungskräften und Spezialhunden. Das Landeskriminalamt Hannover war mit zwei Mitarbeitern vor Ort, die in einem mobilen Labor aufgefundene Substanzen untersuchten.

Am Donnerstag fiel den Beamten gegen 22.15 Uhr der Fahrer eines Fahrzeugs in der Kontrollstelle auf, weil aus seinem Pkw süßlicher Geruch drang, der an Drogen erinnerte. Auf Nachfrage räumte er ein, Marihuana in seinem Handschuhfach zu transportieren und händigte dieses aus. Gegen den 43-jährigen Mann aus London wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 35-jähriger Fahrer eines Pkws aus Bremen hatte zwischen Fahrersitz und Tür einen ausziehbaren Schlagstock deponiert, der den Beamten auffiel und beschlagnahmt wurde. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Ein 37-jähriger Osnabrücker geriet in die Kontrollstelle und wies sich mit einem polnischen Führerschein aus, der sich als Fälschung herausstellte. Eine Überprüfung ergab, dass er noch nie im Besitz einer deutschen Fahrerlaubnis war.

Bei der Kontrolle eines rumänischen Kleinbusses gegen 23.30 Uhr wurden fast 1000 unversteuerte Zigaretten gefunden. Die Kontrollkräfte vom Zoll leiteten gegen die 47-jährige Fahrzeugführerin ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz ein.

Ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis Harburg hatte keinen Führerschein, dafür aber ein Messer, das er nicht hätte führen dürfen.