Sattelzug kippt auf die Seite

Bakum Ein mit rund 22 Tonnen Fruchtsaft beladener Sattelzug ist am Montag auf der Loher Straße in Bakum von Fahrbahn abgekommen. Warum der 61-jährige Fahrer aus der Ukraine kurz vor der Einmündung zum Mühlendamm von der Straße abkam, ist unklar. Da der Seitenstreife nur wenig Halt bot, kippte der komplette Sattelzug nach rechts in den Graben.

Der Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und wurde nicht verletzt. Die Loher Straße (K258) musste für die Dauer der Bergung der Ladung und des Lastwagens komplett gesperrt werden, die sich laut Polizeiangaben bis mindestens in den frühen Abend zog. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 50 000 Euro.