Bakum Bei einem Verkehrsunfall in Bakum am Mittwoch um 8.10 Uhr sind zwei Personen schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger aus Cappeln befuhr mit seinem Pkw der Marke Dacia die Elmelager Straße von Bakum in Richtung der Landesstraße 843. Ausgangs einer Rechtskurve geriet er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn auf den dortigen Grünstreifen ab. Der 24-Jährige lenkte gegen und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw der Marke Audi einer 42-jährigen aus Lohne.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden im Wert von rund 20 000 Euro.