Damme /Bakum Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Damme ist eine Person leicht verletzt worden. In Bakum lagen Gegenstände auf der Fahrbahn.

Der Unfall in Damme ereignete sich um 13.05 Uhr. Eine 57-Jährige aus Berne wollte mit ihrem Pkw von der Marienstraße nach links auf die Steinfelder Straße abbiegen und übersah einen bevorrechtigten 54-jährigen Pkw-Fahrer aus Damme. Beim Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht Der Sachschaden beträgt 12 000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

In Bakum kam es zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 0.30 Uhr, auf der Hochelstener Straße offenbar zu einer Unfallflucht. Die Polizeibeamten stellten zunächst fest, dass ein Holztor eines Grundstücks aus seiner Verankerung gerissen und ein Holzzaun beschädigt wurden. Einige hundert Meter weiter befanden sich zwei übergroße Kabel- oder Schlauchtrommeln auf der Fahrbahn, die bei Dunkelheit und Regen für Autofahrer kaum zu sehen waren.

Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04499/9430) entgegen.