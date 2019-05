Motorradfahrer schwer verletzt

Damme /Bramsche Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Damme (Kreis Vechta) ist am Donnerstag gegen 18.35 Uhr bei einem Unfall in Bramsche lebensgefährlich verletzt worden. Der Dammer war auf der Evinghauser Straße in Richtung Icker unterwegs, geriet in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem VW Golf einer 46-jährigen Wallenhorsterin zusammen. Der Motorradfahrer prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Die Schadenshöhe wurde von der Polizei mit 12 000 Euro beziffert.