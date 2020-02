Damme Der Einsatzleiter der Polizei, Polizeioberrat Jens Werner, hat für den Dammer Carneval 2020 ein überaus positives Fazit gezogen. „Durch unsere offene Präsenz und frühzeitiges Ansprechen der Besucher kam es lediglich zu kleineren Zwischenfällen“, so Werner, der auch Leiter des Polizeikommissariats Vechta ist. Er – so Werner weiter – habe sich besonders gefreut, dass trotz der mitunter schwierigen Witterungsbedingen beide Umzüge störungsfrei hätten stattfinden können. „Die Besucher konnten auch in diesem Jahr wieder einen friedlichen und fröhlichen Carneval feiern.“

Am 17. Februar ging traditionell eine Woche vor dem eigentlichen Rosenmontag der Dammer Rosenmontagsumzug über die Bühne. Da die teilweise starken Windböen nachgelassen hatten, konnten die rund 8000 Teilnehmer des Rosenmontagsumzugs die volle Strecke nutzen. Nach Beendigung des Umzugs herrschte lebhafter Betrieb in den Zelten. Sowohl am Tag als auch in der Nacht kam es vereinzelt zu körperlichen Auseinandersetzungen.

Gegen Abend musste die Polizei bei einem 19-Jährigen einschreiten, der entlang der Aufzugsstrecke ein Verkehrszeichen mit sich trug. Das Schild wurde dem jungen Mann abgenommen. „Trotz vereinzelter Vorkommnisse kann von einem friedlichen und störungsfreien Dammer Rosenmontagsfest gesprochen werden“, so Werner.

Rund 10 000 Besucher hatten bereits am Sonntag den Fastnachtsumzug durch die Innenstadt aufgesucht. Insbesondere die zwischenzeitlichen starken Windböen stellten die Verantwortlichen vor große Herausforderungen. So wurde am Sonntag im Einvernehmen mit den Verantwortlichen der Koordinierungsgruppe beschlossen, eine verkürzte Umzugsstrecke zu wählen. Diese Maßnahme zeigte ihre Wirkung, da es zu keinerlei windbedingten Zwischenfällen kam.