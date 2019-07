Damme Auf einem ehemaligen Bundeswehrgelände bei Damme ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Das bestätigte die Polizei in Vechta auf NWZ-Anfrage. Munition gebe es auf dem Gelände nicht mehr. Das betroffene Areal sei 1,5 Hektar groß. Die Flammen haben sich nach ersten Angaben 500 Meter in ein Waldgebiet hineingefressen.

Das Feuer ist laut Polizei gegen 17.30 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr sei seitdem permanent im Löscheinsatz. Die Landesstraße L851 von Holdorf nach Damme ist gesperrt. Am Dienstagabend war ein Hubschrauber im Einsatz, um aus der Luft Fotos der Lage zu machen. Die sollen nun ausgewertet werden.