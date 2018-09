Fußgänger schwer verletzt

Damme Bei einem Unfall am Dienstag gegen 10.40 Uhr in Damme (Kreis Vechta), ist eine Person schwer verletzt worden. Ein 66-jähriger Dammer befuhr mit seinem Traktor eine Gemeindestraße von Reselage kommend in Richtung Damme-West und wollte an der Kreuzung Rottinghauser Straße/Weißdornweg nach links auf die vorfahrtsberechtigte Rottinghauser Straße aufbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 58-jährigen Fußgänger aus Damme, der sich plötzlich frontal vor dem Traktor befand, so die Polizei.

Der 58-Jährige stürzte durch den Anprall rücklinks auf die Fahrbahn und zog sich dadurch schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Rottinghauser Straße musste zwecks Unfallaufnahme bis 13 Uhr gesperrt werden. Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt.