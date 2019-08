Haus vollständig nach Brand zerstört

Damme Ein Wohnhaus in Damme (Kreis Vechta) ist am Sonntagnachmittag durch einen Brand vollständig zerstört worden. Das Haus am Martinsfeld war gegen 15.55 Uhr vermutlich auf Grund eines technischen Defekts in Brand geraten, so die Polizei. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Osterfeine und Damme, die mit etwa 70 Kameraden und unter anderem einer Drehleiter vor Ort waren, konnten den Brand zwar löschen, die vollständige Zerstörung des Hauses aber nicht verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.