Joggerin In Damme Begrapscht: Polizei sucht Opfer von sexueller Belästigung

Damme Mit einer eher ungewöhnlichen Ermittlung in einem Fall von sexueller Belästigung hat es die Polizei im Kreis Vechta zu tun.

Der Täter zeigte sich selbst an, nun suchen die Ermittler das Opfer.

Den Angaben nach hatte der 23 Jahre alte Mann aus Bramsche am Freitag gegen 6.30 Uhr einer bislang unbekannten Joggerin an das Gesäß gegriffen. Außerdem kam es noch zu einem weiteren Kontakt am Auto des Täters, so die Aussage.

Der Mann meldete sich kurz danach bei einer Polizeidienststelle. Er war zur Tatzeit mit einer grauen Jogginghose und einer orangen Fleecejacke bekleidet. Die Jacke hatte blaue Ärmel.

Die Joggerin wird gebeten, sich bei der Polizei Damme (Tel. 05491-9500) zu melden. Sie soll etwa 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein, schwarze, schulterlange Haare und helle Haut haben sowie einen osteuropäischen Akzent. Sie soll einen silbernen Mercedes gefahren haben.