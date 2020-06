Ohne Fremdeinwirkung: 24-Jähriger kommt bei Unfall in Damme ums Leben

Damme Ein 24-Jähriger aus Steinfeld ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in Damme ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Fahrzeug auf der Steinfelder Straße in Richtung Damme unterwegs, als er wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verlor. In der Folge prallte es gegen die Leitschutzplanke und einen Verkehrsmast. Das teilte die Polizei in Cloppenburg am Sonntagvormittag mit.

Bei dem Aufprall erlitt der Fahrer tödliche Verletzungen, die Feuerwehr aus Damme musst ihn mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug bergen. Laut Polizei war der Mann nach ersten Feststellungen vor Ort nicht angeschnallt.

