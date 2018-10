Damme Unbekannte Täter haben am Montag, 1. Oktober, in Damme (Kreis Vechta) eine 88-Jährige beraubt. Gegen 14 Uhr klingelte es an der Haustür der 88-jährigen Dammerin, die im Bereich des Grünen Wegs wohnhaft ist. Nachdem sie die Wohnungstür geöffnet hatte, stand ein Paar vor ihr, wobei die Frau vorgab, auf die Toilette zu müssen. Der Mann verwickelte die Frau in ein Gespräch und ging mit ihr in die Küche.

Beim Herausgehen aus der Wohnung riss der Mann der 88-Jährigen ihre Halskette im Wert von 400 Euro vom Hals. Das Paar flüchtete in unbekannte Richtung. Die Unbekannten sollen zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß sein, die Frau soll einen Anorak und der Mann schwarze Kleidung getragen haben. Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei Damme unter Tel. 05491/9500 entgegen.