Damme /Vechta Sicherlich bildete der Umzug am Sonntag einen Höhepunkt des närrischen Treibens in Damme. Aber auch in der Nacht vom Samstag auf Sonntag feierten zahlreiche Besucher in den Festzelten und Gaststätten in Damme. Insgesamt spricht die Polizei von einer ausgelassenen und friedlichen Nacht.

Vereinzelt kam es nach Polizeiangaben aber zu körperlichen Auseinandersetzungen mit Leichtverletzten. Zeugen, die Körperverletzungen insbesondere im Bereich der Großen Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Damme unter Telefon 05491/9500 zu melden.

„Nicht besonders kooperativ“, so die Polizei, zeigten sich zwei Gaststättenbetreiber, die entgegen der klaren Absprachen auch nach 4 Uhr noch laute Musik abspielten. Erst nach langer Diskussionen wurde die Musik abgestellt.

Zu einer Körperverletzung war es gegen 3 Uhr in Höhe des Combi-Verbrauchermarktes gekommen. Im Zuge einer Rangelei wurde eine 22-jährige Frau von einem 35-jährigen Mann zwei Mal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Beide standen unter dem Einfluss von Alkohol.

Aber auch darüber hinaus gab es für die Polizei im Kreis Vechta einiges zu tun.

• Unter Drogen

Die Polizei hat am Samstag gegen 15 Uhr einen 31-Jährigen aus Lohne aus dem Verkehr gezogen, der mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Lohne befuhr, teilte die Polizei mit. Er stand unter Drogeneinfluss, belegte laut Polizei ein Drogenvortest. Eine Blutprobe wurde entnommen.

• Bei Unfall Verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Samstag um 12.25 Uhr auf der Keetstraße in Lohne ist ein 17-jähriger Lohner leicht verletzt worden. Er war mit seinem Leichtkraftrad (KTM) aus Unachtsamkeit auf den Pkw einer 38-Jährigen aus Hilter a.T.W. aufgefahren. Es entstanden nur leichte Sachschäden an den Fahrzeugen.

• Einbruch in Firma

Bereits am Wochenende vom 8. bis 11. Februar sind Unbekannte in die Maschinenhalle eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes am Handwerkshof in Steinfeld eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge, vornehmlich der Marke Stihl. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04441 9430.

• Unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag um 1.35 Uhr stoppten Beamte einen 47-jährigen Autofahrer aus Gehrde in Holdorf auf der Großen Straße. Laut Zeugenaussage soll er zuvor mit starken Ausfallerscheinungen unterwegs gewesen sein. Zwei Promille ergab der Test.

• Unfall mit Flucht

Einen Parkrempler meldet die Polizei in Lohne: Dabei hat ein Autofahrer beim Ein- oder Ausparken am Samstag zwischen 11 und 11.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Raiffeisenstraße in Lohne einen Mercedes GLK beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich zu melden. Zeugenhinweise an die Polizei in Vechta (Telefon 04441/9430) oder Lohne (Telefon 04442 93160).

• Trunkenheit

Die Polizei hat am Samstag gegen 1.15 Uhr eine 37-jährige Frau aus dem Verkehr gezogen, die mit ihrem Fahrrad die Holdorfer Straße in Richtung Neuenkirchen befuhr. Sie stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille.