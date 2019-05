Damme /Vechta /Oldenburg Weil er ohne Fahrerlaubnis und mit einem gefälschten Kennzeichen Auto gefahren ist, muss ein 41-Jähriger aus Damme für sechs Monate ins Gefängnis. Ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichts in Vechta hat das Oldenburger Landgericht am Mittwoch bestätigt. Und es kommt noch schlimmer für den einschlägig vorbestraften Angeklagten. Weil er zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden ist, werden auch frühere Bewährungen widerrufen. Da sind noch sechs Monate Haft offen, die nun zusätzlich verbüßt werden müssen.

Der Angeklagte war gerade erst verurteilt wegen früherer Fahrten ohne Fahrerlaubnis, da stieg er wieder in sein Auto, um durch die Gegend zu fahren. Das Auto war weder versichert noch zugelassen. Das Autokennzeichen hatte sich der Angeklagte selbst gemalt. Das sollte wohl spaßig sein. Er hatte auf dem Kennzeichen in großen Buchstaben das Wort „Fake“ (Fälschung) hinterlassen. Vielleicht sollte das ablenken, falls er einmal in eine Kontrolle gerät.

Das lenkte aber nicht ab. Und die Staatsanwaltschaft sah die ganze Sache auch völlig humorlos. Sie klagte den 41-Jähren nicht nur wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an, sondern auch wegen Kennzeichenmissbrauchs und Urkundenfälschung an. Dem Vechtaer Amtsgericht hatte das gereicht. Hatte es früher immer mal wieder eine Bewährungsstrafe gegeben, war dieses Mal Schluss. Sechs Monate Gefängnis hieß das erstinstanzliche Urteil.

Gegen das Vechtaer Urteil hatte der Angeklagte Berufung eingelegt. Da müsse nun aber richtig was kommen, wenn das erste Urteil abgemildert werden solle, sagte gleich zu Beginn der Berufungsverhandlung der Vorsitzende Richter. Doch der Angeklagte hatte nichts in der Hand. Er hatte nicht einmal Kontakt zu seinem Bewährungshelfer gehalten.