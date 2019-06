Dieb auf dem Pferdehof

Dinklage Nach einem Diebstahl am Donnerstag um 3 Uhr auf einem Pferdehof an der Straße Bünner Wohld in Dinklage sucht die Polizei Hinweise (Tel. 04443/4666). Ein Anwohner bemerkte einen Mann, der sich an einem Pkw zu schaffen machte. Als er diesen ansprach entfernte er sich unerkannt.

Anschließend stellte man fest, dass eine Geldbörse und ein Werkzeug-Akku gestohlen worden waren. Der Verdächtige soll etwa 1,90 Meter groß und von hagerer Gestalt gewesen sein. Er war dunkel bekleidet und trug die Kapuze über den Kopf gezogen. Dazu sprach er Deutsch ohne Akzent. Zur Tatzeit war dieser Mann mit einem Fahrrad inklusive Anhänger unterwegs.