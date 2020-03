Hausdurchsuchung In Dinklage: Polizei findet mehrere Kilo Drogen und diverse Waffen

Dinklage Mehrere Kilogramm Drogen und diverse Waffen haben Polizeibeamte am Montag in der Sporttasche eines 30-Jährigen sowie bei der Durchsuchung eines Wohnhauses in Dinklage gefunden. Dabei wurden auch der 30-Jährige und sein 36-jähriger Begleiter vorläufig festgenommen. Gegen sie wird wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Polizisten hatten beobachtet, wie die beiden Männer zusammen ein Wohnhaus an der Drostestraße in Dinklage verließen. Sie konnten den 30-Jährigen nach einer kurzen Flucht vorläufig festgenommen und fanden in seiner Sporttasche mehrere Kilo Amphetamin.

Bei der folgenden Durchsuchung des Wohnhauses des 36-Jährigen beschlagnahmten die Beamten mehrere Kilogramm Drogen wie Kokain, Amphetamin, Ecstasy, Marihuana und Haschisch sowie eine größere Summe Bargeld und diverse Waffen – unter anderem Messer, Macheten und ein Elektroimpulsgerät.

Das Amtsgericht Vechta sprach einen Haftbefehl gegen den 30-Jährigen aus, der in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Da laut Staatsanwaltschaft für den 36-Jährigen keine Haftgründe vorlagen, wurde er entlassen. Die Ermittlungen zu möglichen Unterstützern und Abnehmern der beiden Männer dauern an.