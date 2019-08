Nach Unfall aus dem Staub gemacht

Dinklage Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag, 6. August, in Dinklage sucht die Polizei Hinweise. Zwischen 10.30 und 11 Uhr hat ein bislang unbekannter Verursacher auf einem Parkplatz an der Quakenbrücker Straße vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Pkw der Marke VW beschädigt, der dort geparkt war und sich anschließend aus dem Staub gemacht hat, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter der Telefonnummer 04443/4666 entgegen.