Dinklage /Vechta /Oldenburg Die Tat war mehr als unbedacht gewesen. Ein 22-jähriger Auszubildender in der Versicherungs-Branche soll einen Versicherungsfall vorgetäuscht haben. Das hätte ihn mit Sicherheit den Job gekostet, wenn ein erstes Urteil des Amtsgerichts in Vechta in dieser Sache Bestand gehabt hätte. Das Amtsgericht hatte den Angeklagten unter Anwendung des milderen Jugendrechts wegen Vortäuschens einer Straftat und versuchten Betrugs zu einem vierwöchigen Dauerarrest verurteilt. Diese Abwesenheit hätte der 22-Jährige seinem Arbeitgeber nicht erklären können.

Doch nun gibt es noch eine Chance. Das Oldenburger Landgericht hat am Montag das Amtsgerichts-Urteil abgeschwächt und gegen den Angeklagten nur eine Geldauflage von 800 Euro verhängt. Die Tat liegt bereits zwei Jahre zurück. Der Angeklagte war noch Heranwachsender gewesen und gerade aus dem Elternhaus ausgezogen. Da kam er dann auf die fatale Idee, bei der Polizei einen Einbruch in seine Wohnung vorzutäuschen. Der Wert der gestohlenen Sache betrug angeblich mehr als 6000 Euro.

Doch die Tatumstände waren so undurchsichtig, dass die Versicherung nicht zahlte. Stattdessen wurde gegen den Angeklagten ermittelt. Das Amtsgericht in Vechta war dann von der Schuld des Angeklagten überzeugt gewesen. Vier Wochen Dauerarrest sollten den 22-Jährigen auf den richtigen Weg zurückbringen. Doch mit dem Urteil war keiner einverstanden gewesen. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Verurteilung des Angeklagten nach dem schärferen Erwachsenenrecht, die Verteidigung Freispruch.

Beide Parteien hatten Berufung gegen das Amtsgerichts-Urteil eingelegt. Nach einem internen Gespräch unter den Juristen ging es gestern aber nur noch um die Höhe der Strafe. Mit der Geldauflage von 800 Euro konnten dann alle leben. Positiv fiel ins Gewicht, dass die Tat zwei Jahre her ist und seitdem nichts mehr passiert war.