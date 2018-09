Dinklage /Visbek /Vechta Bei einem Unfall in Dinklage unter Drogeneinfluss ist eine Person verletzt worden. Ansonsten verlief das Wochenende für die Polizei im Kreis Vechta relativ ruhig.

Der Unfall in Dinklage ereignete sich am Samstag gegen 19.25 Uhr. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer und ein 16-jähriger Radfahrer, beide aus Dinklage, befuhren den Höner-Mark-Weg in Richtung Quakenbrücker Straße. Vor einer Fahrbahnverengung scherten beide nach links aus und kollidierten. Der Radfahrer stürzte und brach sich den Oberarm. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass der Pkw-Fahrer 1,3 Promille im Blut hatte und unter dem Einfluss weiterer Drogen stand. Ein Strafverfahren gegen den Pkw-Fahrer wurde eingeleitet.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 13.35 Uhr auf der Hauptkreuzung in Visbek. Eine 58-jährige Visbekerin befuhr mit ihrem Pkw die Rechterfelder Straße. An der Einmündung der Wildeshauser Straße hielt sie zunächst an, um ein Fahrzeug aus Richtung Wildeshausen passieren zu lassen. Als sie dann anfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 42-Jährigen aus Visbek, die von der Hauptstraße kam und in Richtung Wildeshausen abbog. Da es unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gibt, bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter Tel. 04441/943115 zu melden.

Nach einer Unfallflucht in Vechta am Samstag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr auf dem Famila-Parkplatz sucht die Polizei ebenfalls Zeugen (Tel. 04441/9430). Ein auf einem Seitenstreifen abgestellter Pkw wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Einparken beschädigt, der sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernte.