Dinklage Mit 2,13 Promille Alkohol im Blut hat ein 37-Jähriger aus Steinfeld in der Sanderstraße in Dinklage am Sonntag, um 19.25 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Beim Vorbeifahren streifte er den Pkw samt Anhänger eines 35-Jährigen aus Lohne. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und untersagte die Weiterfahrt. Außerdem wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Pkw des Steinfelders und der Anhänger des Lohners waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6100 Euro. Verletzt wurde niemand.

