Kriminalität: Staatsanwalt weitet Anklage gegen Bande aus

Garrel /Emstek /Cloppenburg /Oldenburg Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat mit einer weiteren Anklage gegen vier Männer im Alter von 27, 29, 30 und 50 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 22 und 55 Jahren, die wegen schweren Bandendiebstahls in 24 Fällen – unter anderem in Cloppenburg, Emstek und Garrel – bei der Großen Strafkammer des Landgerichts in Oldenburg bereits angeklagt sind, die Vorwürfe um 13 Taten erweitert. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Den im norddeutschen Raum wohnenden Bandenmitgliedern, die miteinander verwandt oder verschwägert sind, wird vorgeworfen, weitere Diebstähle begangen zu haben, bei denen sie es neben Pkw-Teilen und einem Pkw auch auf Baumarktartikel, Gokart-Bausätze und Aufsitzrasenmäher abgesehen hatten. Überdies sollen sie einen Wohnungseinbruchdiebstahl und zwei Versicherungsbetrügereien begangen haben, von denen eine im Versuch stecken blieb.

Weiterhin sollen sie einen Pkw und ein Wohnhaus in Brand gesetzt haben. Die Beute wurde auf rund 200 000 Euro beziffert.

In den 24 ursprünglichen Fällen waren die Fahrzeuge teilweise erheblich beschädigt, insbesondere, um an Felgenschlüssel zu gelangen, die sich im Fahrzeuginneren befanden. Zudem sollen sie in einem Fall große Mengen an Baumarkt- und Büroartikeln aus einer Lagerhalle, in einem Fall ein Mercedes-Neufahrzeug sowie in zwei weiteren Fällen jeweils einen Anhänger entwendet haben. Der Wert dieser angeklagten Beute soll sich abzüglich der durch die Polizei sichergestellten Gegenstände auf etwa 624 000 Euro belaufen, teilt das Landgericht Oldenburg mit.

Das Landgericht Oldenburg hat über die Eröffnung des Hauptverfahrens noch nicht entschieden.