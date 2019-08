57-Jähriger will Haus anstecken

Goldenstedt Die Polizei hat am Montag in Goldenstedt einen Brandstifter auf frischer Tat festgenommen. Der 57-jähriger Mann aus Recklinghausen wollte ein Wohnhaus im Heiderosenweg in Brand setzen. Das Vorhaben wurde durch eine Bewohnerin bemerkt, und das Feuer konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden.

Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen zeitnah in der Nähe des Tatortes festnehmen. Es ergab sich zusätzlich der Verdacht, dass der Mann für drei Sachbeschädigungen an Pkw verantwortlich sein könnte. Im Verlauf des Einsatzes, so die Polizei, ergaben sich Anzeichen einer psychischen Erkrankung. Der Mann wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen. Das Wohnhaus ist bewohnbar geblieben. Verletzt wurde niemand.