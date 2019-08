Goldenstedt Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstag gegen 9.30 Uhr an der Rotbuchenstraße in Goldenstedt (Kreis Vechta) eine 50 mal 50 Meter große Halle in Brand geraten. In der Halle war Stroh gelagert. Feuerwehren aus Goldenstedt, Lutten, Visbek, Rechterfeld, Vechta, Wildeshausen, Rüssen und Colnrade waren an den Löscharbeiten beteiligt.

Inzwischen soll das Feuer unter Kontrolle sein. Zuvor waren Anwohner aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

In einem angrenzenden Gebäude waren rund 400 Kälber untergebracht. Sie konnten gerettet werden. Daran waren auch zahlreiche osteuropäische Erntehelfer beteiligt gewesen. Einige Tiere wurden verletzt. Sie sollen durch einen Veterinär begutachtet werden.