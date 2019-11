Einbrecher räumen kräftig ab

Goldenstedt Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 7. November, 17.05 Uhr, und Freitag, 8. November, 6.45 Uhr, in Goldenstedt in eine Firma in der Hagebuttenstraße eingebrochen. Sie gelangten mittels Aufhebelns und Aufbrechens auf das Grundstück der Firma sowie in sämtliche dortigen Gebäude.

Die Einbrecher entwendeten einen Düngerstreuer, einen Aufsitzrasenmäher, diverse Werkzeuge, einen Wagenheber, einen hydraulischen Oberlenker, ein Notstromaggregat sowie ein Bedienterminal und elektrische Handwerksgeräte, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 40 000 Euro.

Nach bisherigen Ermittlungen und aufgrund des Spurenaufkommens ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter handeln muss und sich diese auch für geraume Zeit auf dem Grundstück befunden haben müssten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zeitraum festgestellt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/ 2680) entgegen.