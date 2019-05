Haus nach Feuer nicht bewohnbar

Goldenstedt Aus ungeklärter Ursache ist am Mittwoch gegen 10.40 Uhr ein Wohnhaus an der Barnstorfer Straße in Goldenstedt in Brand geraten. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand der Brand im Erdgeschoss und gelangte dann ins Obergeschoss. Die Feuerwehr aus Goldenstedt konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Allerdings wurde das Haus derart durch die Flammen beschädigt, dass es derzeit unbewohnbar ist. Der Schaden beträgt mindestens 100 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.