Hubschrauber im Einsatz

Goldenstedt Bei einem Verkehrsunfall in Goldenstedt (Kreis Vechta) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Am Mittwoch, 5. Juni, befuhr ein 25-Jähriger aus Nottuln gemeinsam mit seinem Sozius, einem ebenfalls 25-Jährigen aus Nottuln, gegen 18.15 Uhr mit einem Motorrad die Langfördener Straße in Richtung Langförden.

Im Verlauf einer Linkskurve, so die Polizei am Donnerstag, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben.

Der Mitfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.