Mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Goldenstedt Eine 42-jährige Vechtaerin ist am Montag gegen 12.35 Uhr auf der Vechtaer Straße in Goldenstedt bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Sie wurde nach der notfallmedizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 42-Jährige wollte mit ihrem Pkw von einem Firmengelände auf die Landesstraße aufbiegen. Dabei übersah sei einen 31-Jährigen aus Menslage, der mit einem Lkw, gerade einen Traktor überholte. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der Schaden beträgt laut Polizei 11 000 Euro.

Peter Linkert https://www.nwzonline.de/autor/peter-linkert Redaktionsleitung Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2800 Lesen Sie mehr von mir