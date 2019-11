Goldenstedt Dieses Mal sieht es schon ziemlich nach Wolf aus, was Leser der Nordwest-Zeitung am Sonntagmorgen in Goldenstedt (Landkreis Vechta) gesehen haben.

Per Facebook erreichte die Redaktion das erste Bild, per Mail kamen noch weitere hinzu. In Goldenstedt an der Vechtaer Straße soll das eine Bild entstanden sein, welches das Tier auf einem Feld zeigt. Aufnahmezeitpunkt: gegen 8.30 Uhr. Der Wolf, wenn es sich denn um einen handelt, soll von dort durch die Siedlung „An der Ziegelei“ weiter in Richtung Gastrup gelaufen sein.

Ein zweites Bild zeigt dem Augenschein nach das gleiche Tier am Morgen in der Kardinal-Graf-von-Galen-Siedlung in Goldenstedt-Heide.

Gemeldet wurde das Tier der Polizei, allerdings erst „rund vier Stunden nach der Sichtung“, wie es auf Nachfrage heißt. Weitere Meldungen des Tieres blieben zudem aus.