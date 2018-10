Goldenstedt Schrecklicher Unfall am Sonntagnachmittag in Goldenstedt: Zwei Motorradfahrer, 53 und 63 Jahre alt, wurden gegen 16 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Einer Straße.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 48-jähriger Autofahrer auf die Straße Tiefer Weg abbiegen. Dabei soll er die zwei entgegenkommende Motorradfahrer übersehen haben. Es kam zum folgenschweren Zusammenprall. Für die zwei Kradfahrer kam jede Hilfe zu spät, sie verstarben noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Es ist an diesem Sonntag bereits der dritte schwere Unfall mit je zwei Toten im Norden. Am frühen Morgen waren zwei Männer in Großefehn im Landkreis Aurich mit ihrem Golf gegen einen Baum geprallt. Beide Insassen starben. In Walsrode verbrannten zwei Männer in einem Ferrari – der Fahrer hatte auf der Autobahn 27 die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren, nachdem ein Reifen geplatzt war.