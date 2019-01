Holdorf /Damme /Lohne Einbruchsdiebstähle meldet die Polizei aus dem Süden des Kreises Vechta.

In Holdorf entwendeten unbekannte Täter zwischen Sonntag, 22.30 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, aus einer Garage in der Mühlenbachstraße eine Schlagbohrmaschine. In derselben Straße wurde am Montag zwischen 2 und 7.30 Uhr aus einer weiteren Garage diverses Werkzeug entwendet. Um 3.30 Uhr wurde in der Wilhelm-Busch-Straße eine Garage aufgebrochen. Da die Täter vermutlich gestört wurden, verließen sie den Tatort ohne Diebesgut. Beim Einbruch in eine andere Werkstatt in derselben Straße konnten sie Elektrowerkzeuge erlangen. Hinweise an die Polizei Holdorf (Tel. 05494/ 1536).

• Auch in Damme hatten es Einbrecher auf Werkzeug abgesehen. Sie brachen zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 9 Uhr, eine Garage in der Habichtshöhe auf und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

• Ohne Beute blieben die unbekannten Täter bei einem Einbruch zwischen Freitag und Sonntag in Lohne. Sie hatten versucht, über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Straße Am Fuchsbau einzudringen, scheiterten aber. Hinweise hier an die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160).