Holdorf /Lohne Ein verletzter Radfahrer und Wohnungseinbrüche haben die Polizei beschäftigt.

Ein 15-jähriger Radfahrer kreuzte am Dienstag um 7.45 Uhr in Holdorf die Wilhelm-Busch-Straße und stieß dabei mit einem Pkw zusammen, der nach links auf die Dammer Straße abbog. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, und der unbekannte Pkw-Fahrer machte sich aus dem Staub. Beim flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen Pkw mit OS-Kennzeichen gehandelt haben.

Ebenfalls in Holdorf kam es am Dienstag zwischen 14.45 und 19.55 Uhr in der Rosenstraße zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam in das Haus ein. Bislang ist nicht bekannt, ob er auch Diebesgut erlangte. Sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch und zum Unfall mit dem Radfahrer nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/ 1536) entgegen.

Bargeld und Schmuck hat ein Einbrecher in Lohne erbeutet. Der unbekannte Täter war am Dienstag zwischen 16.15 und 20 Uhr in der Straße Waoterlaoge gewaltsam in ein Wohnhaus eingedrungen und hat es nach Wertgegenständen durchsucht. Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.