Holdorf /Neuenkirchen /Vörden Für die Beseitigung von Fahrbahnschäden muss die A 1 zwischen den An-schlussstellen Holdorf und Neuenkirchen/Vörden in Fahrtrichtung Bremen am Dienstag, 5. November, 19 Uhr bis 6 Uhr am Mittwochmorgen gesperrt werden. Am 6. November wird dann die Fahrtrichtung Dortmund ab 19 Uhr bis 6 Uhr am Donnerstagmorgen gesperrt. Diese Sperrungen waren schon einmal für Anfang Oktober geplant, mussten aber auf Grund der schlechten Wetterlage abgesagt werden, wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt.

Im Zuge der Sperrungen werden eine Vielzahl von Schadstellen und Rissen in der Straße beseitigt. Die schadhaften Stellen liegen so ungünstig über die Fahrbahnbreite verteilt, so dass die Arbeiten nur unter Vollsperrung der Richtungsfahrbahn auszuführen sind. Darüber hinaus werden im Zuge dieser Sperrungen Arbeiten an Brückenbauwerken sowie am Brückenrestau-rant und auf den Parkflächen der Rastanlage Dammer Berge ausgeführt.

Entsprechende Umleitungen sind örtlich eingerichtet. Verkehrsbehinderungen und Fahrzeitverluste können leider nicht ausgeschlossen werden.