Holdorf Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta haben bereits am Dienstag, 24. September zwei männliche Tatverdächtige, 25 und 41 Jahre alt, auf einem Rastplatz an der A1, Höhe Holdorf, in ihrem Pkw festgenommen. Die Polizisten führten seit geraumer Zeit gegen den 41-jährigen Haupttäter umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts, im nordwestdeutschen Raum in Wohnungen eingebrochen zu haben.

Nachdem der Mann erneut einen Pkw in Bremen angemietet hatte, konnte er nach intensiven Ermittlungen mit seinem bis dato unbekannten Mittäter nach mehreren mutmaßlichen Wohnungseinbrüchen im Bereich Lienen (NRW), Bad Iburg und Georgsmarienhütte auf dem Weg nach Bremen gestellt werden. Im Pkw konnten Einbruchswerkzeug und größere Mengen Diebesgut aufgefunden und zugeordnet werden.

Im Anschluss wurde der Unterschlupf in Bremen durchsucht. Hierbei wurden weitere größere Mengen Diebesgut gefunden, die bei Einbrüchen abhandengekommen sind. Im Augenblick dürften die beiden Festgenommen für mindestens 15 Einbrüche mit einem Schaden im fünfstelligen Eurobereich verantwortlich sein. Die beiden Tatverdächtigen machten zu ihren Taten keine Angaben. Gegen sie wurde am Mittwoch, 25. September, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg durch das Amtsgericht Vechta Untersuchungshaft angeordnet.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, da die Männer im Verdacht stehen noch weitere Einbrüche begangen zu haben. Außerdem wird das Diebesgut, das noch nicht zugeordnet werden konnte, zeitnah zur Identifizierung veröffentlicht.