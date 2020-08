Landgericht Oldenburg Stellt Verfahren Ein: Fünf Sattelauflieger gestohlen - Straftat vorgetäuscht?

Holdorf /Vechta /Oldenburg Ein Unternehmer aus Holdorf wird nicht länger von der Justiz verfolgt. Das Oldenburger Landgericht hat das Verfahren gegen den 56-Jährigen wegen des schweren Vorwurfes des Vortäuschens einer Straftat ohne Auflagen eingestellt. Damit hob die Kammer auf die Berufung des Angeklagten hin ein erstes Urteil des Amtsgerichtes in Vechta auf.

Das Amtsgericht hatte den Angeklagten erstinstanzlich noch im Sinne der Anklage schuldig gesprochen und wegen Vortäuschens einer Straftat zu einer Geldstrafe von 4800 Euro verurteilt. Doch das ist jetzt alles nur noch Makulatur, der Fall ließ sich nicht aufklären.

In Abwesenheit beklaut

Dem Angeklagten soll übel mitgespielt worden sein. Während einer Abwesenheit in der Firma waren ihm vier Sattelauflieger gestohlen worden. Das hatte ein Mitarbeiter der Firma der Polizei gemeldet.

Was aus den vier Sattelaufliegern geworden ist, ist nicht klar. Im jetzigen Verfahren ging es dann auch um einen fünften Sattelauflieger. Auch der sei ihm gestohlen worden, hatte der Angeklagte erklärt. Die Anklage ging aber davon aus, dass der 56-Jährige den fünften Sattelauflieger verkauft und diesen dann als gestohlen gemeldet hatte. Das war ein schwerer Vorwurf und wurde als Vortäuschens einer Straftat gewertet.

Der Angeklagte selbst hatte den Vorwurf aber vehement bestritten. Um den fünften Sattelauflieger ranken sich mehrere Geschichten. Der Angeklagte soll ihn zwar verkauft, vom Käufer aber nicht das Geld dafür erhalten haben. Wo der fünfte Sattelauflieger dann geblieben ist, war zunächst nicht klar. Er war zumindest nicht mehr da. Was genau passiert war, ließ sich nicht aufklären. Nur eines: Der Angeklagte selbst hatte den fünften Sattelauflieger wiedergefunden.

Verfahren eingestellt

Er hatte ihn an markanten Stellen an der Karosserie wiedererkannt. Nur trug der fünfte Sattelauflieger jetzt eine neue Identitätsnummer. Das hatte der Angeklagte der Polizei gemeldet. So oder so: Das Landgericht konnte den Fall nicht klären. Deswegen wurde das Verfahren eingestellt.