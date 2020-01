Kreis Ein 28-jähriger Radfahrer aus Lohne ist am Freitag gegen 19.15 Uhr bei einem Unfall in Lohne schwer verletzt worden. Der Mann war auf der Landwehrstraße stadteinwärts unvermittelt aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn gefahren. Hier befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 51-Jähriger aus Bramsche mit einem Citroen Berlingo. Es kam es zu einem Frontalzusammenstoß. Der Sachschaden an Pkw und Fahrrad beläuft sich auf etwa 1700 Euro.

• Zwei aufgebrochene Geldspielautomaten wurden am Freitag, 9 Uhr, an der Holdorfer Straße in Neuenkirchen/Vörden aufgefunden. Diese konnten einem Einbruch zugeordnet werden, den Unbekannte zwischen Donnerstag, 0.45 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, bei einem Vereinsheim am Buchenweg verübt hatten. Im Gebäude wurden zwei Automaten aufgehebelt sowie zwei weitere entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt etwa 2000 Euro. Zeugen mögen sich bei der Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) melden.

• Im Bereich eines Verbrauchermarkts an der Tappehornstraße in Dinklage stellte die Polizei am Freitag, 23.15 Uhr, eine Personengruppe fest. Da ein 17-jähriger Dinklager stark nach Marihuana roch und kleine, aber deutlich sichtbare Marihuana-Spuren an der Kleidung hatte, wurde er zur Polizei Vechta gebracht. Bei einer Durchsuchung des 17-Jährigen kam eine geringe Menge Betäubungsmittel zum Vorschein, welche sichergestellt wurde. Der junge Mann wurde anschließend in die Obhut der Eltern übergeben.

• Zum wiederholten Male kam es auf einem Vereinsgelände am Vechtaer Brookdamm zu einem Brand. Dieser soll sich am Donnerstag zwischen 2 und 2.30 Uhr ereignet haben und wurde erst am Samstag, 9 Uhr, entdeckt. Nach Polizeiangaben soll ein unbekannter Täter einen Reifen im rückwärtigen Bereich eines Holzschuppens abgelegt und angezündet haben. Das Feuer griff auf die rückseitige Fläche des Schuppens über. Vermutlich aufgrund des starken Regens erlosch das Feuer von selbst. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

• Drei Menschen wurden am Samstag bei einem Unfall in Vechta verletzt. Gegen 16.40 Uhr hatte eine 30-Jährige aus Drebber mit ihrem Renault Clio beim Einfahren von der Sophienstraße in die Lüscher Straße die Vorfahrt einer 55-Jährigen aus Vechta missachtet. Diese befuhr mit einem VW die Lüscher Straße stadteinwärts. Die Fahrerin des Renault wurde schwer, ihre 29-jährige Mitfahrerin sowie die 55-Jährige leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta war vor Ort, weil sich die Fahrzeugtüren eines beteiligten Fahrzeuges nicht öffnen ließen. Die drei Verletzten wurden in die Klinik gebracht.