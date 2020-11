40 weitere positive Coronatests

Kreis Vechta 40 weitere Covid-19-Infektionen sind dem Landkreis Vechta mit Stand vom Freitag (15.30 Uhr) gemeldet worden. Somit gibt es insgesamt 2684 bestätigte Corona-Infektionen, 639 Personen sind aktuell infiziert. Die Anzahl der Genesenen steigt um 65 Personen auf 2014. Zwölf werden stationär behandelt, eine davon auf der Intensivstation.

Unter den neuinfizierten Personen ist eine Schülerin der BBS Marienhain Vechta. Da die Schülerin in der Katholischen Grundschule Osterfeine tätig ist, wird für mehrere Schulklassen inklusive der Lehrkräfte Quarantäne angeordnet. Die Grundschule wechselt demnach in das Szenario B. Weiterhin wurde in zwei Schulen, der Meyerhof-Realschule in Lohne sowie der Realschule in Damme, jeweils ein Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet.

Zudem hat sich eine weitere Erzieherin der Kindertagesstätte Große Strolche in Lohne mit dem Corona-Virus infiziert. Derweil liegen dem Gesundheitsamt die Ergebnisse der Reihentestung von Donnerstag im Altenpflegeheim Olberding in Holdorf vor. Vier Pflegekräfte haben sich mit dem Virus infiziert, somit sind insgesamt fünf Pflegekräfte in dieser Einrichtung betroffen. Bewohner sind derzeit nicht infiziert. Im Haus Maria-Rast der Stiftung Maria-Rast in Damme wird am Samstag getestet. Hintergrund sind mehrere positive Schnelltest-Befunde.

Der Inzidenzwert im Landkreis Vechta liegt an diesem Freitag bei 235,3.