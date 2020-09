Auffahrunfälle Bei Lohne: Zwei Leichtverletzte und 10 000 Euro Sachschaden

Kreis Vechta Zwei Leichtverletzte und rund 10 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz zweier Auffahrunfälle mit sechs beteiligten Autos, die sich am Freitag auf der A 1 ereignet haben. Laut Polizei krachte es um 12.15 Uhr und um 13.30 Uhr am Stauende auf Höhe der Stadt Lohne. • Schwere Verletzungen hat sich ein 37-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Dinklage zugezogen. Laut Polizei wollte ein 18-jähriger Autofahrer aus Dinklage um 15.10 Uhr von der Langen Straße nach links in den Koesters Gang abbiegen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Radfahrer aus Dinklage zusammen.• Eine 53-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Vechta leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 61-jähriger Vechtaer um 13.20 Uhr mit seinem Auto auf der B 69 nach Diepholz. Auf Höhe der Straße Heidewinkel wollte er nach rechts abbiegen. Das bemerkte ein 18-jähriger Stemweder zu spät und fuhr auf. Die Beifahrerin des Vechtaers wurde leicht verletzt. • Leicht verletzt worden ist auch eine 16-Jährige bei einem Unfall am Samstag in Vechta. Die Leichtkraftradfahrerin fuhr um 16.30 Uhr auf der Straße An der Gräfte und wollte auf die Straße Neuer Markt abbiegen. Sie übersah einen entgegenkommenden 80-jährigen Autofahrer und kollidierte mit ihm. Am Pkw entstand geringer Schaden.• Berauscht ist ein 24-Jähriger am Samstag in Visbek Auto gefahren. Beamte kontrollierten den Mann aus dem Kreis Rotenburg (Wümme) um 7.40 Uhr und vermuteten, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Vortest erhärtete den Verdacht. Dem 24-Jährigen wurde Blut abgenommen und ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.• Ein 26-Jähriger aus Holdorf ist am Freitag um 12.30 Uhr mit einem Auto auf der Diepholzer Straße in Vechta gefahren, obwohl der Wagen weder zugelassen noch versichert war. Die Pkw-Kennzeichen wurden entstempelt.• Ein Unbekannter ist am Sonntag zwischen 1 und 7.45 Uhr in den Saal eines Hotels an der Steinstraße in Damme-Dümmerlohausen eingebrochen. Er stahl Bargeld aus dem Tresenbereich. Hinweise: Polizei Damme, 05491/999360.• Die Kennzeichen „VEC-AD 263“ eines Pkw Renault Clio, der an der Straße Zur Wöhr in Goldenstedt stand, haben Unbekannte zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, gestohlen. Hinweise: Polizei Goldenstedt, 04444/967220.• Ein Unbekannter hat zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 6 Uhr, die Kennzeichen „VEC-WH 92“ von einem VW Crafter, der auf einem Betriebsparkplatz an der Straße Auf der Leuchtenburg in Neuenkirchen-Vörden stand, geklaut. Hinweise an die Polizei unter 05493/913560.