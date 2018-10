Kreis Vechta Die Freiwilligen Feuerwehr-Neuenkirchen-Vörden ist am Samstag kurz vor 14 Uhr zu einem Pkw-Brand auf der A1 bei der Abfahrt Holdorf gerufen worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte der Wagen bereits in voller Ausdehnung. Die Flammen schlugen meterhoch.

Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Für die Löscharbeiten wurde die A1 kurzfristig voll gesperrt. Am Fahrzeug entstand vermutlich ein Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 15 Uhr war der Einsatz beendet. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge, 15 Kameraden sowie Autobahnpolizei mit einem Fahrzeug und zwei Beamten.

In Vechta ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 21.25 Uhr eine Person leicht verletzt worden. Ein 51-jähriger Vechtaer befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Münsterstraße stadteinwärts. In Höhe der Hagener Straße wollte er die Münsterstraße queren und übersah den in Richtung Lohne fahrenden Pkw eines 46-jährigen Mannes. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Ebenfalls leichte Verletzung trug eine Person bei einem Unfall im Dammer Stadtteil Osterfeine davon. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Osterfeine befuhr mit seinem Pkw die Straße Klünenberg in Haverbeck und beabsichtigte, nach rechts auf die Lehmdener Straße (K271) einzubiegen. Dabei übersieht er aufgrund der tief stehenden Sonne einen 81-jährigen Radfahrer, der mit seinem Pedelec den Radweg von Klünenberg Richtung Haverbeck befuhr. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Dammer Krankenhaus gebracht.

Die Gefährdung des Straßenverkehrs in Visbek wird einem 18-Jährigen aus dem Landkreis Oldenburg vorgeworfen. Er fuhr am Sonntag gegen 2 Uhr beim Linksabbiegen in einen Straßengraben. Hierbei wurde ein Verkehrsschild beschädigt. Zuvor machte es den Anschein, dass der Unfallverursacher sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Im Rahmen der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test ergab 0,64 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt.

Bereits am Samstag erwischte die Polizei in Vechta gegen 21.20 Uhr einen 34-jähriger Mann aus Vechta, der mit seinem Kleinkraftrad die Ravensberger Straße befuhr, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem stellte die Polizei fest, dass der Mann unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 21-jähriger Rollerfahrer hat sich am Freitag im Vechtaer Ortsteil Langförden einer Kontrolle durch die Polizei durch Flucht entzogen. Der Mann sollte gestoppt werden, weil er ohne Helm und mit einem selbst gebasteltem Kennzeichen unterwegs war. Er flüchtete mit dem Roller über Rad- und Fußwege, konnte aber kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der 21-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin war der Roller tatsächlich nicht versichert. Den jungen Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Freitag gegen 13.20 Uhr ebenfalls in Vechta, als ein 28-jähriger Lohner mit seinem Pkw von der Lohner Straße in die Straße Topheide abbiegen wollte. Hierbei übersah er einen in gleicher Richtung mit einem Roller auf dem Radweg fahrenden 18-jährigen Lohner. Beim Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer leicht verletzt.