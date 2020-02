Kreis Vechta An den Folgen des Autounfalls ist ein 20-Jähriger aus Holdorf am Samstag im Krankenhaus gestorben. Aus bislang unbekannter Ursache war der Pkw-Fahrer am Mittwoch gegen 23.05 Uhr nach links von der Holdorfer Straße (B 214) bei Steinfeld abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 20-Jährige wurde aus seinem Auto geschleudert.

Unfall Im Kreis Vechta 20-Jähriger bei Steinfeld lebensgefährlich verletzt

• Körperverletzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Personengruppen kam es am Sonntag gegen 3.20 Uhr vor einer Bar an der Josefstraße in Lohne. Zahlreiche Polizeibeamte aus Vechta und Diepholz fuhren mit Unterstützung von Diensthundeführern zum Einsatzort. Nach Polizeiangaben wurden vor Ort circa 25 Personen kontrolliert. Verletzte gab es keine. Die beteiligten Personen wurden der Örtlichkeit verwiesen. Die Ermittlungen zu möglichen Körperverletzungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Telefon 0 44 42/ 9 31 60 entgegen.

• scheibe beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten am Freitag zwischen 16.30 und 18 Uhr an der Großen Straße in Vechta die Scheibe eines Wohn- und Geschäftshauses. Die Werbeartikel im Schaufenster wurden nicht gestohlen. Laut Polizeiangaben beläuft sich der Sachschaden auf 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter Telefon 0 44 41/ 94 30 entgegen.

• schrauben ausgelegt

Durch ausgelegte Schrauben beschädigten unbekannte Täter an der Grafenhorststraße in Vechta zwischen Montag, 27. Januar, 12 Uhr und Samstag, 1. Februar, 7 Uhr, einen VW Touran. Der Sachschaden beläuft sich auf 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, unter Telefon 0 44 41/ 94 30.

• fußgänger angefahren

Beim Abbiegen von der Dinklager Bahnhofstraße in in die Straße Rathausplatz fuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage am Sonntag, 19.40 Uhr, einen 74-jährigen Fußgänger aus Dinklage an. Letzterer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 300 Euro.

• in den Gegenverkehr

Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine 42-jährige Autofahrerin aus Damme am Sonntag gegen 20.50 Uhr auf dem Hinnenkamp in Neuenkirchen-Vörden in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Fahrzeug eines 73-jährigen Mannes aus Bramsche zusammen, der zwei Mitfahrerinnen im Alter von 92 und 44 Jahren – ebenfalls aus Bramsche – im Auto hatte. Durch den Zusammenprall wurden alle Beteiligten mindestens leicht, teilweise schwer, verletzt. Laut Polizeiinformationen musste die Feuerwehr Vörden mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausrücken, da eine Person eingeklemmt war. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge erlitten Totalschäden in Höhe von 27 000 Euro.

• Kennzeichen-Dieb

Ein bislang unbekannter Täter stahl zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 6 Uhr, beide Kennzeichen (VEC-AM 570) eines VW Crafter an der Meinard-Fortmann-Straße in Vechta. Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41/ 94 30 entgegen.

• Eiinbruch

Über die Rückseite brach ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 5.30 Uhr, und Montag, 9 Uhr, in ein Wohnhaus am Mittelweg in Lutten ein. Dabei entwendete er Gegenstände aus dem Bereich Unterhaltungselektronik. Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Telefon 04444/2680) an.

