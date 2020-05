Beschädigungen Im Stadtgebiet: Vier Heranwachsende randalieren in Vechta

Kreis Vechta Einen Verdächtigen hat die Polizei nach einer Sachbeschädigung in Vechta noch am Tatort festhalten können. Die drei weiteren Tatverdächtigen wurden mittlerweile ermittelt. Am Dienstag gegen 22 Uhr hatte ein Zeuge beobachtet, wie die Heranwachsenden eine Schaufensterscheibe an der Falkenrotter Straße in Vechta beschädigten. Außerdem wurde die Parkplatzschranke eines Hotels an der Großen Straße beschädigt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizeiangaben um vier Heranwachsende im Alter von 18 bis 21 Jahren. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 04441/9430) entgegen.

Sachschäden

Einen Schaden von 3000 Euro hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 7.45 und 17.05 Uhr an einem VW Polo verursacht, der auf dem Verbrauchermarkt an der Großen Straße in Holdorf geparkt war. Der Verursacher fuhr vermutlich ein schwarzes Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Telefon 0 54 94/ 15 36) entgegen.

1000 Euro Schaden sind laut Polizeiangaben auf dem Gelände einer Kindertagesstätte an der Oststraße in Goldenstedt entstanden. Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, beschädigten Unbekannte vermutlich mit Zigaretten mehrere Kunststoff-Fenster und Türen, sowie ein Regenfallrohr. Außerdem wurden Türen und Fenster mit roter Farbe beschmiert. Hinweise an die Polizei Goldenstedt (Telefon 0 44 44/ 26 80).

Drogenfahrten

Die Polizei stoppte am Dienstag zwei Fahrer in Lohne, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen im Auto unterwegs waren. Um 15.25 Uhr wurde ein 19-Jähriger aus Lohne auf der Dinklager Straße kontrolliert. Ein Vortest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Gleiches galt für eine 32-jährige Autofahrerin, die gegen 18.20 Uhr auf dem Südring angehalten wurde. Beiden Autofahrern wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Pedelec geklaut

Ein E-Mountainbike der Marke Univega ist am Sonntag zwischen 9 und 14 Uhr aus dem Flur eines Mehrparteienhauses an der Straße Klingenhagen in Vechta gestohlen worden. Der Rahmen ist dunkelgrau, es hat keine Schutzbleche und verfügt über einige neon-grüne Aufkleber. Hinweise an Telefon 0 44 41/ 94 30.

Kein Führerschein

Ohne Führerschein war am Mittwoch um 7.05 Uhr ein 36-jähriger Lohner in einem Transporter auf der Daimlerstraße in Lohne unterwegs. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.