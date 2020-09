Blaulicht: 14-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Kreis Vechta Ein 14-jähriger Fahrradfahrer ist am Montag gegen 15.40 Uhr bei einem Unfall in der Stadt Vechta leicht verletzt worden. Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme wollte von einem Grundstück auf die Windallee auffahren, und übersah dabei den Jugendlichen: Es kam zum Zusammenstoß, der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Zu einem Schornsteinbrand in einem Vechtaer Restaurant an der Oyther Straße ist es am Montag gegen 12 Uhr gekommen. Die Feuerwehren Vechta und Langförden rückten mit 21 Einsatzkräften aus. Es gab weder Personen- noch Gebäudeschäden.

• Motorroller weg

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist zwischen Freitag, 28. August, 21 Uhr, und Montag, 31. August, 13 Uhr, an der Vechtaer Kolpingstraße ein Motorroller gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter entwendete den schwarz-orangen Roller Piaggio Gilera Runner, der auf einem Parkplatz neben einem Wohnhaus stand. An dem Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen 131-RDF angebracht. Der Roller weist im Bereich des Auspuffes einen Bruch in der Verkleidung auf. Für Hinweise ist die Polizei Vechta (Telefon 04441/9430) dankbar.

• Farbschmiererei

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Donnerstag und Samstag, 11 Uhr, in der Dammer Straße Zur Lehmkuhle die Rückseite einer Werkstatt mit Farbe beschmiert. Der Schaden wird von der Polizei auf 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Damme (Telefon 05491/9500) entgegen.