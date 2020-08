Blaulicht: 16-Jährige stürzen in Vechta mit Krad

Kreis Vechta Zwei Verletzte in Vechta: In der Falkenrotter Straße ist es am Sonntag gegen 16.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 16-jährige Krad-Fahrerin aus Lohne und ihre ebenfalls 16-jährige Mitfahrerin aus Damme stürzten im Bereich der Unterführung ohne Fremdeinwirkung. Sie verletzten sich beide leicht. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

• Ein Pedelec-Fahrer ist am Sonntag gegen 3.30 Uhr in Damme auf dem Vechtaer Weg gestürzt. Der 20-jährige Fahrer aus Damme stürzte beim Abbiegen auf den Klünenberg und verletzte sich leicht. Die Polizeibeamten stellten einen Atemalkoholwert von 1,13 Promille fest. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

• Ein Unbekannter hat sich zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, in Damme eines Diebstahls aus einem Roller schuldig gemacht. Zu dem Diebstahl war es in der Großen Straße gekommen. Der Täter verschaffte sich Zugriff zum Helmfach eines Motorrollers und entwendete aus diesem eine Batterie und einen Verschlussdeckel. Hinweise nimmt die Polizei Damme (Telefon 05491/9500) entgegen.