Blaulicht: 31-jähriger Autofahrer hat gar keinen Führerschein

Kreis Vechta Ein Strafverfahren erwartet einen 31-jährigen Autofahrer aus Dinklage. Er wurde am Mittwoch um 17.45 Uhr von Polizisten auf der Quakenbrücker Straße in Dinklage kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, heißt es von der Polizei.

• 200 Euro Schaden

Ein Schaden in Höhe von 200 Euro entstand in der Zeit von Sonntag, 22.30 Uhr, bis Mittwoch, 14.15 Uhr, an einem Opel Corsa. Dieser war ordnungsgemäß auf einem Parkplatz an der Vechtaer Kolpingstraße geparkt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer touchierte das Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Er flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, heißt es von der Polizei. Hinweise nimmt Polizei unter Telefon 04441/9430 entgegen.

• kEin Diebesgut

Ein Einbruch in ein Gartenhaus ereignete sich nach Polizeiangaben in Steinfeld. Tatzeitraum soll zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, gewesen sein. Der Tatort liegt an der Ostlandstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Hinweise an die Polizei (Telefon 0 54 92/ 25 33).

• Scheibe beschädigt

Eine Verkehrsunfallflucht meldete die Polizei aus Lohne. Diese ereignete sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf einem Parkstreifen an der Keetstraße. Ein Unbekannter beschädigte dabei die hintere linke Scheibe einer Flügeltür eines VW Caddy, der dort geparkt war. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter Telefon 04442/93160 entgegen.

• Kennzeichen geklaut

Die beiden Kennzeichen VEC-LM 198 wurden von einem Renault Twingo abmontiert und mitgenommen. Der Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr. Das Auto war in dieser Zeit an der Märschendorfer Straße in Lohne geparkt. Hinweise an die Polizei Lohne unter Telefon 04442/ 93160.