Kreis Vechta 4000 Euro hoch ist der Schaden nach Farbschmierereien in Visbek. Die Taten ereignete sich zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr. Mit roter Farbe wurde eine Pforte sowie mit weißer Farbe eine Kirchenwand in der Dorfstraße angesprüht. Mit schwarzer Farbe wurde eine Hauswand in der Dorfstraße sowie eine Grundstücksmauer Am Sportplatz beschmiert. Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Visbek unter Telefon 04445/351 entgegen.

• Tore beschmiert

Weitere Farbschmierereien meldet die Polizei aus Vechta. Tatzeitraum soll hier zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, gewesen sein. Dabei wurden mehrere Türen am Eingang einer Stauwerkanlage an der Mühlenstraße mit weißer und gelber Farbe beschmiert. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise: Telefon 0 44 41/ 94 30.

• 31 500 Euro Schaden

Zwei Leichtverletzte, fünf beschädigte Autos und 31 500 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Vechta. Eine 87-jährige Vechtaerin übersah am Montag um 7.35 Uhr an der Kreuzung Windallee/Willohstraße, dass die vor ihr fahrenden Autos bremsten. Das Auto der Seniorin stieß mit mehreren wartenden Autos und einem geparkten Wagen zusammen. Beteiligt an dem Unfall waren eine 47-jährige Visbekerin, eine 34-jährige Dinklagerin und ein 36-Jähriger aus Dinklage. Die 87-Jährige und die 34-Jährige wurden leicht verletzt.

• Gegen Baum geprallt

2500 Euro Schaden und eine leichtverletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag in Vechta. Um 7.50 Uhr kam eine 25-jährige Vechtaerin ausgangs einer langgezogenen Linkskurve auf der Oyther Straße von der Straße ab. Laut Polizeiangaben könnte nicht angepasste Geschwindigkeit der Grund für den Unfall gewesen sein. Sie prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.

• Rauchentwicklung

Eine leichte Rauchentwicklung meldete ein Zeuge am Sonntag um 23.15 Uhr von einer Maschinenhalle an der Hunteburger Straße in Damme. Die zahlreichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Damme konnte nach Erkundung sämtlicher Maschinen in der Halle keine Ursache für die Rauchentwicklung feststellen. Es liegen derzeit keine Erkenntnisse zu Personen- und Sachschäden vor, heißt es von der Polizei.

• Unfallflucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall am Samstag auf dem Parkplatz des Lohneums in Lohne den Verursacher. Die Tat ereignete sich gegen 11.30 Uhr. Der Unfallverursacher hatte beim Rückwärts-Einparken den Pkw des Geschädigten touchiert und hierbei einen Schaden von etwa 1000 Euro verursacht. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen BMW 1er in silber, mit dem Teil-Kennzeichen VEC–TF gehandelt haben. Der Fahrzeug-Führer soll männlich und zwischen 18 und 20 Jahre alt sein. Er hat blondes Haar und einen Bart. Hinweise an die Polizei Lohne unter Telefon 0 44 42/ 9 31 60