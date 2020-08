Blaulicht: 40 000 Euro Schaden nach Hausbrand

Kreis Vechta 40 000 Euro Schaden sind bei einem Feuer in einem im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus an der Ahlhorner Straße in Visbek entstanden. Die Brandursache ist aktuell noch nicht bekannt, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich am Dienstag gegen 16.50 Uhr im Staffelgeschoss des Hauses in einem Teilbereich Rauch. Dann entstand ein offenes Feuer.

Das Dachgeschoss geriet in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehr Vechta, Visbek und Rechterfeld rückten mit insgesamt 51 Einsatzkräften aus und löschten das Feuer. Personen wurden nicht verletzt.

• Täter gesucht

Zu exhibitionistischen Handlungen ist es nach Polizeiangaben am Montag gegen 15.30 Uhr in Lohne gekommen. Tatort war an einem Verbindungsweg zwischen der Deichstraße und dem Burgweg im Hopener Wald, kurz vor einer sogenannten Rehwiese. Der Täter soll etwa 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte dunkle Haare, ein südländisches Aussehen und war mit einer dunklen Jeans und einem dunkelblauen Pullover bekleidet. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Wer hat möglicherweise auch vor oder nach der Tat in örtlicher Nähe eine Person gesehen, auf die diese Beschreibung zutrifft? Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Telefon 0 44 42/9 31 60) entgegen.

• Körperverletzung

Mit einer Zeugenbeschreibung sucht die Polizei Lohne einen Mann, der am Montag einen Radfahrer geschlagen haben soll. Der 63-jähriger Radfahrer und der Autofahrer gerieten gegen 17.15 Uhr am Burgweg in Streit, in dessen Verlauf der Unbekannte zuschlug.

Der Unbekannte wird als 1,80 Meter groß, kurze dunkle Haare und mit Schnurrbart beschrieben. Unterwegs war er mit einem dunklen Peugeot mit Vechtaer Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/9 31 60) in Verbindung zu setzen.

• Auto übersehen

Bei einem Unfall in Lohne sind am Dienstag drei Personen verletzt worden. Tatzeit war gegen 12.15 Uhr, Tatort war im Einmündungsbereich der Landwehrstraße und des Bergwegs. Eine 52-jährige Autofahrerin aus Quakenbrück wollte von der Landwehrstraße nach links in den Bergweg einbiegen. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto einer 65-jährigen Lohnerin. Beide Autofahrerinnen und die 73-jährige Beifahrerin im Auto der Unfallverursacherin wurden verletzt. An beiden Autos entstanden Sachschäden. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Ein Pedelec-Fahrer ist am Dienstag um 18.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Er wurde von einem 19-jährigen Autofahrer aus Dinklage übersehen, der im Einmündungsbereich Schullenmoor und Jeddebrok abbiegen wollte. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.

• Kontrollen

Geschwindigkeitsmessungen machten Polizeibeamte am Dienstag in Dinklage und in Lohne. In Dinklage wurden drei Geschwindigkeitsverstöße im Verwarngeldbereich festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeitsüberschreitung betrug 63 km/h. In Lohne wurde fünf Verstöße im Verwarngeldbereich festgestellt. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung lag bei 65 km/h.