Blaulicht: 76-jähriger E-Bike-Fahrer von Auto angefahren

Kreis Vechta Eine Autofahrerin hat am Samstag einen E-Bike-Fahrer in Steinfeld angefahren. Die 61-Jährige aus Steinfeld wollte mit ihrem Auto von der Straße Am Osterberg auf die Lehmder Straße auffahren und übersah den 76-Jährigen auf dem E-Bike. Er stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

• Turnhalle beschmiert

Eine Sachbeschädigung meldet die Polizei aus Neuenkirchen-Vörden. In der Zeit zwischen 27. und 30. März beschmierten Unbekannte die Eingangstür und eine Wand der Turnhalle der dortigen Oberschule. Oberhalb des Eingangs wurde außerdem die Kunststoffvertäfelung angeflammt, heißt es von der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Neuenkirchen-Vörden zu melden (Telefon 05493/1797).

• Rasenmäher geklaut

Ein Rasenmäher mit Radantrieb des Herstellers Honda ist am Dienstag zwischen 14 und 17 Uhr in der Straßen Grevenkamp in Vechta gestohlen worden. Der Rasenmäher war hinter einem Wohnhaus abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 04441/9430) entgegen.

• Ohne Führerschein

Ein 20-jähriger Dammer ist am Samstag gegen 2.15 Uhr von der Polizei auf der Handorfer Straße in Holdorf angehalten worden. Bei der Kontrollen stellten die Beamten fest, dass der Dammer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er muss jetzt mit einem Strafverfahren rechnen. Das Kleinkraftrad durfte er nach Hause schieben.

• Nicht versichert

Am Samstag wurde ein 53-jähriger Holdorfer in seinem Auto erwischt, obwohl das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Die Kontrolle fand um 12.15 Uhr auf der Lohner Straße in Steinfeld statt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

• Verfahren Eingeleitet

Einen weiteren Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz meldet die Polizei aus Damme. Hierbei wurde ein 49-jähriger Dammer auf der Holdorfer Straße am Samstag um 22.30 Uhr auf einem E-Scooter erwischt, der nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

• kennzeichen geklaut

Die Kennzeichen EL-NU 93 sind zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 5.45 Uhr, von einer Sattelzugmaschine des Herstellers Mercedes Benz, Modell Actros, gestohlen worden. Das Fahrzeug stand auf einem Autohof an der Harmer Straße in Bakum. Außerdem wurde die vordere Stoßstange von der Sattelzugmaschine entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Telefon 04446/1637) entgegen.