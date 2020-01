Kreis Vechta Der 83-jährige Autofahrer, der am Montag auf der Lembrucher Straße in Damme von der Straße abkam und gegen ein Baum fuhr, ist am Donnerstag seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilt die Polizei am Freitag mit. Die Ursache für den Unfall ist weiterhin unbekannt.

• Eine 32-jährige Frau und ein achtjähriger Junge sind am Donnerstag um 18.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Lohne leicht verletzt worden. Sie saßen im Auto ihres Ehemanns beziehungsweise Vaters, der beim Abbiegen auf die Zufahrt zur A 1 einen ihm entgegenkommenden Autofahrer (29) aus Lohne übersah. Im Auto saß auch die zwölfjährige Tochter des 42-jährigen Autofahrers aus Bösel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

• Fahrzeugteile sind zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, von dem Gelände einer Lackiererei im Gewerbering in Holdorf gestohlen worden. Die bislang unbekannten Täter machten sich an insgesamt drei Fahrzeugen der Marke VW zu schaffen. Aus allen drei Autos bauten sie die Navigationssysteme aus. Außerdem entwendeten sie von einem Wagen den kompletten Satz Leichtmetallfelgen. Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Telefon 0 54 94/ 15 36) entgegen.

• In eine Werkstatt auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in Vechta sind Unbekannte zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, eingebrochen. Sie stahlen Werkzeug und zwei Pedelecs der Marke Kalkhoff. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

• Mit Farbe wurde eine Wand einer Schule an der Vechtaer Kolpingstraße zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, beschmiert. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 44 41/94 30.